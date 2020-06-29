ما هي الدرجة المثالية لمكيف السيارة صيفًا؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 12:06 مساء

مع اشتداد الحر، يستخدم قائدو السيارات التكييف بصور أكبر من المعتاد، وذلك بغرض التخلص من ارتفاع درجة حرارة الجو.

لكن في كل الأحوال يجب الحذر وضبط مكيف الهواء بشكل صحيح، وفق «ألمانيا بالعربي»، نقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وشدد نادي السيارات الألماني المعروف اختصارًا بالأحرف (ADAC) على أهمية الضبط الصحيح لمكيف هواء السيارة خلال فصل الصيف.

وأوضح أن الفرق بين درجة حرارة مكيف الهواء ودرجة الحرارة الخارجية ينبغي ألا يزيد على 6 درجات، وذلك لتجنب حدوث مشاكل بالدورة الدموية عند النزول من السيارة.

وعند ركوب السيارة ينصح النادي الألماني بتشغيل مكيف الهواء لفترة قصيرة على أكثر درجة تبريد مع تشغيل خاصية توزيع الهواء، على ألا تكون فتحات التهوية موجهة إلى الجسم مباشرة، تجنباً للإصابة بنزلة برد.

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