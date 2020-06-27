«صني نيسان» بمميزات جديدة

كشفت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات نيسان عن النسخة الجديدة من الطراز الشهير «صني»، التي لطالما اشتهرت بتصدر قائمة الأفضل بين السيارات العائلية الاقتصادية حول العالم.

وخلال السطور القليلة القادمة سنستعرض أهم وأبرز سمات السيارة الجديدة التي تمتلك مكانة خاصة في خطوط إنتاج الشركة اليابانية.

التصميم الخارجي

يأتي التصميم الخارجي من طراز «نيسان صني» مستوحى إلى حد كبير من طراز ماكسيما الشهير التي كشفت عنها «نيسان» في آخر عامين.

لكن مع واجهة أمامية مميزة بتصميم «V-Motion» مطلي بالكروم اللامع والأنيق، وبجوار الشبكة الأمامية سنجد زوجا من المصابيح القوية التي تعمل بتكنولوجيا الـ«LED».