تحديثات جديدة لـ«أرتيون» من فولكس فاغن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 11:55 صباحا

أزاحت فولكس فاغن الستار عن أرتيون 2021 بالتحديثات الجديدة مع محركات هجينة جديدة، يضاف إليها أيضًا فئة شوتنج بريك لأول مرة.

من السهولة أن نعلم أن هذه هي سيارة فولكس فاغن أرتيون بالتحديثات الجديدة، فهي لا تزال تحافظ على التصميم الرياضي، الذي حصل على لمسات بسيطة مثل المصابيح الأمامية المتصلة والمصابيح الخلفية الجديدة وبعض تطعيمات الكروم الإضافية، وفقا لموقع «متوراتي».

المقصورة الداخلية في أرتيون 2021 بها لمسات تحسينية، تشمل عجلة قيادة جديدة وأدوات تحكم محسنة في الكونسول الوسطي. وحصلت السيارة على تحديثات للنظام الترفيهي ودعم للهواتف الذكية بنظام أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.
وتأتي السيارة المحدثة بنظام Travel Assist للقيادة شبه الذاتية بسرعات تصل لـ210 كم/س.

ميكانيكيا حصلت أرتيون 2021 على محرك 2.0 لتر تنتج 268 حصانا للفئات الأساسية، أما الفئة الهجينة فلم تكشف الشركة تفاصيلها الكاملة، واكتفت بالقول إنها ستنتج 215 حصانا وستوفر مدى كهربائيا طويلا.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن فئة R لاحقا هذا العام بقوة تصل لـ400 حصان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
البعثة الأممية تجدد دعوتها للمساءلة عن الجرائم بحق المرأة وتدين استمرار خطف ...
ليبيا
العدد 240 من جريدة «الوسط»: مصير سرت والجفرة.. وتحديات القطاع الطبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل محمد أحمد قداف الدم أحد أوائل الملتحقين بالجيش الليبي
ثقافة وفن
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محكمة: مسحوق التلك «جونسون أند جونسون» يسبب السرطان