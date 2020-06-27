تحديثات جديدة لـ«أرتيون» من فولكس فاغن

أزاحت فولكس فاغن الستار عن أرتيون 2021 بالتحديثات الجديدة مع محركات هجينة جديدة، يضاف إليها أيضًا فئة شوتنج بريك لأول مرة.

من السهولة أن نعلم أن هذه هي سيارة فولكس فاغن أرتيون بالتحديثات الجديدة، فهي لا تزال تحافظ على التصميم الرياضي، الذي حصل على لمسات بسيطة مثل المصابيح الأمامية المتصلة والمصابيح الخلفية الجديدة وبعض تطعيمات الكروم الإضافية، وفقا لموقع «متوراتي».

المقصورة الداخلية في أرتيون 2021 بها لمسات تحسينية، تشمل عجلة قيادة جديدة وأدوات تحكم محسنة في الكونسول الوسطي. وحصلت السيارة على تحديثات للنظام الترفيهي ودعم للهواتف الذكية بنظام أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.

وتأتي السيارة المحدثة بنظام Travel Assist للقيادة شبه الذاتية بسرعات تصل لـ210 كم/س.

ميكانيكيا حصلت أرتيون 2021 على محرك 2.0 لتر تنتج 268 حصانا للفئات الأساسية، أما الفئة الهجينة فلم تكشف الشركة تفاصيلها الكاملة، واكتفت بالقول إنها ستنتج 215 حصانا وستوفر مدى كهربائيا طويلا.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن فئة R لاحقا هذا العام بقوة تصل لـ400 حصان.