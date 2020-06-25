بالفيديو: سيارة «تويوتا» الاقتصادية تتحول لوحش على الطريق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 01:59 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

عرفت «Yaris» دائما بأنها من بين أكثر السيارات اقتصادية وعملية، ونظرا لشعبيتها الواسعة عند فئة الشباب قررت تويوتا إطلاق نسخ رياضية منها بتصميم مميز.

وتظهر الصور التي نشرتها تويوتا لسيارة «GR Yaris» الجديدة أن السيارة ستأتي بهيكل هاتشباك صغير الحجم مختلف بشكل واضح من حيث الشكل عن سيارات «Yaris» الحالية، وفق «روسيا اليوم».

وسيبلغ وزن هذه السيارة نحو 1250 كلغ، كما ستحصل على عجلات رياضية مميزة من نوع «Michelin Pilot Sport 4S»، مزودة بأقراص معدنية سوداء اللون بمقاس 17 إنشا، وعلى نظام دفع رباعي رياضي، وعلى أنظمة تعليق مزدوجة من الخلف، إضافة إلى فرامل مزودة بأقراص مفرغة تمنع ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير أثناء الفرملة على السرعات العالية.

ويأتي هيكل هذه المركبة ببابين كبيرين من على جانبيه، ويتميز بتصميم الزجاج الخلفي الذي يتداخل مع المصابيح بصورة أنيقة، وبالجنح الهوائي الصغير الذي يعلوه، وبالشبك العريض أمام المبرد، إضافة إلى الفتحات الهوائية الطولية التي أتت على جانبي ممتص الصدمات الأمامي، فضلا عن الانحناءات البارزة التي تعلو العجلات والتي صممت بشكل يقلل احتكاك السيارة مع الهواء أثناء الحركة ويمنح السيارة المظهر الرياضي.

ولجعلها قوية وثابتة على الطرقات منحتها تويوتا محركا توربينيا بثلاث أسطوانات من نوع «G16E-GTS»، بسعة 1.6 ليتر وعزم 257 حصانا، يعمل مع علبة سرعة ميكانيكية بـ6 مراحل، زودتها بنظام لمنع الانزلاق على المنعطفات.

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