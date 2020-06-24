تصميم توقعي لـ«كيا كادينزا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 03:54 مساء

في العام الماضي حصلت «كيا كادينزا» على تحديثات جديدة، وتستعد الصانعة الكورية لطرح جيل جديد للطراز، وقد شاهدنا العديد من الصور التجسسية خلال الفترة السابقة.

أبرز التغييرات في الجيل الجديد تبدأ من الشبك الضخم وشعار كيا الجديد، وقد ظهرت في تصميم توقعي يحمل لمسات مستقبلية للسيارة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

يذكر أن كيا قامت بتسجيل شعارها الجديد في نهاية العام الماضي، لدى هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية، كما كشفت عن شعار مختلف في سيارة Imagine Kia الاختبارية عندما عرضتها في معرض جنيف للسيارات 2019، ولكنه لا يختلف كثيرا عن الشعار الذي قامت بتسجيله أخيرا.

فيما أكدت كيا اعتماد هذا الشعار الأكيد، الذي من المقرر أن يظهر لأول مرة بحلول نهاية العام، ووفقا لتقرير سابق، قال رئيس كيا، بارك هان وو، إن الشعار الجديد مشابه للشعار المستخدم في السيارة الاختبارية التي ذكرناها لكن مختلف بعض الشيء.

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