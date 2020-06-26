تعديلات جديدة على مرسيدس GLE

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 10:01 صباحا

أجرت شركة تعديل السيارات الألمانية Hofele حزمة تعديلات جديدة لمرسيدس GLE لتكون أقرب لمايباخ في الفخامة والرقي، بطلاء براق يجمع بين الأسود والذهبي.

التصميم الخارجي حصل على شبك أمامي مختلف بلمسات كروم وفتحات أفقية، مع استمرار الكروم على المصد الأمامي وغطاء المحرك وفي الخلف، ونرى نظام عادم رباعي وجنوط 23 إنش بشكل توربيني وسطح مصقول.

المقصورة الداخلية حصلت على تغييرات كبيرة شملت جلود السيارة مع استخدام جلود نابا وألكانتارا الفاخرة ووضع شعار Hofele على ظهر المقاعد، وتتسع لـ 4 ركاب فحسب بعد استبدال الأريكة الخلفية ووضع مقعدين يفصل بينهما كونسول وسطي، كما حصل صندوق الأمتعة على تعديلات كذلك بأرضية خشبية وزخرفات ألمنيوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
البعثة الأممية تجدد دعوتها للمساءلة عن الجرائم بحق المرأة وتدين استمرار خطف ...
ليبيا
العدد 240 من جريدة «الوسط»: مصير سرت والجفرة.. وتحديات القطاع الطبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل محمد أحمد قداف الدم أحد أوائل الملتحقين بالجيش الليبي
ثقافة وفن
غلق مداخل مدينة طبرق لمدة 7 أيام اعتبارا من الخميس
ليبيا
تركيا تندد بكتاب بولتون حول ترامب وتصفه بـ«المضلل والأحادي الجانب»
دولى
أستراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بـ«كورونا»
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ما مآل تعاظم الدور التركي في ليبيا وما هي آثار ...
فيديو
بومبيو: نعمل مع شركائنا الأوروبيين لتفعيل المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
مكافحة الأمراض: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة
ليبيا
باشاغا يجتمع مع مسؤولين بالإدارة الأميركية عبر «فيديو كونفرانس»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل أصوات توربينات الرياح ضارة بالصحة؟