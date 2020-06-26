تعديلات جديدة على مرسيدس GLE

أجرت شركة تعديل السيارات الألمانية Hofele حزمة تعديلات جديدة لمرسيدس GLE لتكون أقرب لمايباخ في الفخامة والرقي، بطلاء براق يجمع بين الأسود والذهبي.

التصميم الخارجي حصل على شبك أمامي مختلف بلمسات كروم وفتحات أفقية، مع استمرار الكروم على المصد الأمامي وغطاء المحرك وفي الخلف، ونرى نظام عادم رباعي وجنوط 23 إنش بشكل توربيني وسطح مصقول.

المقصورة الداخلية حصلت على تغييرات كبيرة شملت جلود السيارة مع استخدام جلود نابا وألكانتارا الفاخرة ووضع شعار Hofele على ظهر المقاعد، وتتسع لـ 4 ركاب فحسب بعد استبدال الأريكة الخلفية ووضع مقعدين يفصل بينهما كونسول وسطي، كما حصل صندوق الأمتعة على تعديلات كذلك بأرضية خشبية وزخرفات ألمنيوم.