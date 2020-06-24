موعد انطلاق مرسيدس إس كلاس 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 11:57 صباحا

تستحوذ مرسيدس إس كلاس على قلوب الكثيرين من عشاق الصناعة الألمانية، واليوم نكشف بعض التفاصيل الأولية عن السيارة وفقاً لمجلة مرسيدس فانس الألمانية، والتي تحدثت مع رئيس تطوير الشركة يورغن ويسنجر، حيث أكد أن إس كلاس المحدثة سيتم الكشف في أوائل سبتمبر المقبل.

وبحسب المجلة فإن إس كلاس الجديدة ستحصل على إصدارات دفع خلفي وأخرى دفع كلي، جنباً إلى جنب مع إصدارات AMG ومايباخ المعتادة، في حين لن يعيش محرك V12 للجيل القادم فحسب، بل سيتم إقرانه أيضاً مع نظام دفع 4Matic للمرة الأولى، ولكن سيتوفر المحرك الجديد في مايباخ وربما الإصدارات المدرعة والتي سيتم الكشف عنها في منتصف 2021 وفقا لموقع «الرائج».

وعلى الرغم من أن النسخ الأكثر مبيعاً من السيارة ستحصل على محركات هجينة بست أسطوانات وثماني أسطوانات، إلا أن الجيل الجديد سيتم تقديمه مع محركات أصغر في الأسواق التي تفرض ضرائب مرتفعة على المحركات الكبيرة مثل الصين، وبالرغم من الشائعات التي تدعي وقف الشركة لإنتاج موديل قاعدة العجلات القياسية، إلا أنه سيتم تقديم إس كلاس الجديدة بثلاثة خيارات لقاعدة العجلات، القياسية والطويلة ومايباخ الطويلة جداً.

ستحصل مرسيدس إس كلاس على نظام قيادة شبه ذاتي من المستوى الثالث، مع دعمه للمستوى الرابع المبرمج للوصول لاحقاً في دورة حياة الطراز، و سيكون هناك العديد من الإصدارات الهجينة بالقابس بنطاق كهربي يصل إلى 100 كلم لكل شحنة.

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