تعرف على مميزات سيارة نيسان العائلية الجديدة

أعلنت شركة نيسان اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن سيارة اكس تريل 2021 العائلية الجديدة كلياً وأبرزت أهم مميزاتها ومواصفاتها.

المواصفات الخارجية

تظهر نيسان اكس تريل 2021 الجديدة كلياً بواجهة شبك أمامية على شكل حرف V بالإضافة إلى مصابيح أمامية مزدوجة.

فيما تحتوي الواجهة الخلفية لاكس تريل الجديدة على تغييرات محدودة عن طريق إضافة مشتت هواء رياضي وكذلك مصابيح نحيلة بشكل أفقي.

ويعتبر موديل اكس تريل الجديد أقل في الحجم مقارنة بالطرازات السابقة من السيارة ولكن مع زيادة مساحة المقصورة الداخلية، وكذلك مساحة ركاب الصف الخلفي.

واعتمدت نيسان على منصة جديدة، وكذلك نظام تعليق مطور أكثر، وهو ما يجعلها أكبر من الداخل، وكذلك أكثر ثباتاً على الطريق.



المواصفات الداخلية

ركزت نيسان في تحديث اكس تريل 2021 على تحديث وتطوير المقصورة الداخلية للسيارة.

وتظهر اكس تريل الجديدة كلياً بمقاعد جلدية فاخرة وكذلك سقف بانورامي مع شاشة معلومات ترفيهية بمقاس 8 بوصات تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وكذلك نظام للملاحة مع لوحة عدادات بمقاس 7 بوصات، ويمكن اختيار أخرى رقمية بمقاس 12.3 بوصة.

وتحتوي مقصورة اكس تريل على شحن لاسلكي للهواتف المحمولة، وكذلك نظام صوتي بـ10 سماعات.

كما أضافت نيسان للمقصورة الداخلية أيضا إضاءة محيطية داخلية، بالإضافة للكثير من أنظمة مساعدة السائق.

وتدعم نيسان قائد سيارتها الجديدة كلياً بأنظمة مدعومة برادار حديث، وكذلك كاميرا جديدة للتعرف على المشاه والأجسام المحيطة أو التي تمر من أمام المركبة.

إمكانيات المحرك

تملك نيسان اكس تريل محركا رباعي الأسطوانات سعته 2.5 لتر وبقوة 181 حصانا مع عزم دوران أقصى 245 نيوتن.متر متصل بناقل حركة CVT.

السعر

تطرح نيسان موديل اكس تريل 2021 بسعر يبدأ من 22.600 ألف دولار أي ما يوازي 85 ألف ريال سعودي دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن اكس تريل، والتي يطلق عليها اسم «روج» في سوق الولايات المتحدة الأميركية قد ظهرت من قبل في صور مسربة قبل الكشف عنها.

ووصف خبراء السيارات الشكل الجديد لاكس تريل بالعدواني والشرس على الطريق.

كما قارن الخبراء بين المصابيح الأمامية المنفصلة التي تشبه طراز «جوك» خاصة مع وجود مصابيح نهارية أعلى المصابيح الأمامية.

وتعتبر اكس تريل من فئة الكروس أوفر ولكنها تظهر بشكلها الجديد مع بعض اللمحات الرياضية.

وتأمل نيسان في أن تنال اكس تريل إعجاب خبراء وعشاق السيارات في ظل سعيها لزيادة أرباحها بعدما قررت تخفيض إنتاجها لـ5 ملايين سيارة خلال الفترة المقبلة بدلاً من 6 ملايين سيارة.

هذا المحتوى من تيربو العرب