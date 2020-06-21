تعرف على جديد بي إم دبليو M5

قامت بي إم دبليو بالكشف عن سيارتها M5 2021 بتصميم مشابه للفئة الخامسة فيس ليفت القياسية، بشبك أمامي محدث ومصابيح أمامية مختلفة بعض الشيء، مع مصدات أكثر جراءة ومصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد.

في المقصورة الداخلية نرى شاشة معلومات ترفيهية 12.3 إنش أكبر حجماً بتطبيق اندرويد اوتو ونظام ملاحة سحابي متطور، كما قامت الشركة بتحديث تجليد المقاعد والكونسول الأوسط لتسهيل التعامل مع وظائف السيارة المختلفة، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

وتستمر بي إم دبليو M5 مع محرك V8 توربو مزدوج سعة 4.4 لتر بقوة 600 حصان وعزم 750 نيوتن.متر مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.4 ثانية.. بينما نسخة Competition الأعلى في المجال ستصل قوتها إلى 625 حصانا مع عزم 750 نيوتن.متر بتسارع إلى 100 كم\س في 3.3 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 305 كم\س عند تزويدهم بحزمة أداء اختيارية.

وستصل بي إم دبليو M5 الجديدة في أغسطس بأسعار محلية في ألمانيا تبدأ 120,900 يورو.