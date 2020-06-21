صورة تشويقية لفورد F-150 2021

أصبحت فورد قاب قوسين أو أدنى من تدشين سيارتها F-150 الجديدة، إذ أكدت على موعد الكشف في 25 يونيو، مع تقديمها لصورة تشويقية جديدة للبيك أب.

نشاهد من خلال الصورة التشويقية المصابيح الأمامية LED ومصابيح الضباب للبيك أب، مع تظليل كل شيء آخر.. وفي الصور التجسسية رأينا عدداً من تصميمات الشبك الأمامي، واختلافات وتغييرات بسيطة عن الموديل الحالي وذلك وفقا لموقع «القيادي».

في المقصورة الداخلية من المتوقع أن نرى شاشة لمسية كبيرة جداً لنظام المعلومات الترفيهية ومقصورة جديدة بشكل عام مع لوحة عدادات رقمية لبعض النسخ.

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية من المرجح أن تعتمد البيك أب على محركات 6 و8 سلندر تيربو بأنظمة دفع رباعي، وسيحصل الموديل على نسخة كهربائية بالكامل لأول مرة.