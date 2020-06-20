«كيا» تجهز أكبر سياراتها العائلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 12:28 مساء

تطلق «كيا» في الربع الثالث من هذا العام نموذجها الأحدث من سيارات Carnival العائلية الكبيرة، حسب ما أعلنت الشركة.

وبالنظر للإعلانات التشويقية والصور، التي نشرت للسيارة الجديدة نلاحظ أنها ستأتي على هيئة ميني فان، بهيكل كبير وقمرة تتسع لـ7 أو 8 ركاب، وفق «روسيا اليوم».

وزودت «كيا» هذه السيارات بمنصات، اختبرتها في سيارات Sorento الرباعية الدفع الجديدة.

وتبعا للتسريبات فإن المركبة ستصبح أطول بأكثر من 10 سم من سيارات Carnival التي طرحت العام الفائت، وستزداد المسافة ما بين قاعدتي العجلات فيها بمقدار 30 ملم مقارنة بالأخيرة.

أما الصور المسربة لقمرة هذه المركبات فتبين أن واجهة القيادة حصلت على شاشة كبيرة تمتد من الجهة المقابلة للسائق إلى منتصف الواجهة تقريبا، وجاءت بشاشة إضافية من منتصفها من الأسفل، كما تم تزيينها بعناصر من الكروم والمعدن اللماع.ومن الناحية التقنية يحتمل أن تأتي Carnival الجديدة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.2 ليتر، ومحركات T-GDi بسعة 2.5 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 أو 7 مراحل، أما نسخها التي ستخصص للولايات المتحدة فقد تأتي بمحركات كبيرة بـ6 أسطوانات.

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