بالفيديو: «مازدا» تكشف نموذج 2021 من «BT-50»

(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «مازدا» الستار عن نموذجها الجديد من سيارات «BT-50» الذي ستنافس من خلاله أحدث سيارات البيك آب اليابانية التي تنتجها «نيسان» و«تويوتا».

وتأتي سيارات «مازدا» الجديدة بمظهر مختلف كليا عن نماذج «BT-50» التي طرحت العام الفائت، وبهيكل أكثر انسيابية ومدروس بشكل أفضل وفق معايير الإيروديناميكية، وفق «روسيا اليوم».

وبنيت هذه المركبات على منصات متينة تم اختبارها في العديد من سيارات البيك آب مثل «Isuzu D-Max»، وجاءت بطول 5 أمتار و28 سنتيمترا، وبعرض 179 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيها فأصبحت 312 سم.

وتميزت واجهتها الأمامية بشبك عريض مزين بخطوط بارزة مطلية بالكروم، وبمصابيح شبيهة بتلك الموجودة في سيارات «zoom 6» الحديثة، أما مصابيح الضباب فيها فتوضع بشكل عمودي مميز على طرفي ممتص الصدمات.

وتكتسب هذه السيارات قوتها في اجتياز أصعب الطرق من محرك ديزل توربيني بسعة 3 ليترات وعزم 190 حصانا، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية أو أوتوماتيكية من نوع «Aisin» بـ6 مراحل.

ومن المفترض أن تطلق «مازدا» نسخا أكثر اقتصادية من هذه السيارات، ستزودها بمحركات ديزل بسعة 1.9 ليتر بعزم 150 حصانا.