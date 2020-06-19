لكزس تكشف سيارتها الرياضية الجديدة

كشفت لكزس عن سيارتها IS بتحديثات منتصف العمر لموديل عام 2021، و الذي حصل على تحديثات كبيرة يجعله أفضل بكثير من الموديل السابق.

خارجية لكزس IS المحدثة حصلت على شبك أمامي ثلاثي الأبعاد جديد، يحيط به مصابيح أمامية جديدة مدمج بها مصابيح نهارية ليد، كما حصلت على عتبات جانبية معاد تصميمها وجنوط ألمنيوم أكبر مقاس 18 بوصة، وأبواب معاد تصميمها، وفي الخلف حصلت السيارة على مصدات خلفية أكثر أناقة، ومصابيح خلفية معاد تصميمها تتصل ببعضها بشريط ضوئي رفيع، و أصبحت أطول بـ 30 مم وأعرض بـ 30 مم وأكثر ارتفاعاً بمقدار 5 مم، في حين أن البُعد الوحيد الذي لم يتغير هو طول قاعدة العجلات والذي يبلغ 2800 مم وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

المقصورة الداخلية جاءت بتحديثات متواضعة حيث حصلت على لوحة قيادة معدلة بشكل بسيط مع فتحات تهوية دائرية جديدة، كما تمت إزالة الزخارف الموجودة على صندوق القفازات، بينما تحركت شاشة النظام الترفيهي اللمسية مقاس 8 بوصة أقرب إلى السائق بمقدار 76 مم، كما يتوفر الموديل أيضاً بشكل اختياري بنظام ترفيهي مقاس 10.3 بوصة يدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي وأمازون اليكسا، وتحتوي الشاشة الأكبر على نظام ملاحة متطور، ويمكن اقرانها بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ 17 مكبر صوت.

عادت IS F سبورت إلى تشكيلة السيارة بتصميم داخلي وخارجي فريد، بفضل المصدات الرياضية والشبك الرياضي ومشتت الهواء الخلفي، ونظام العادم الرياضي وجنوط معدنية مقاس 19 بوصة، كما يمكنكم الحصول على حزمة ترقية تتضمن نظام تعليق متكيف، وجنوط BBS مقاس 19 بوصة بطلاء أسود غير لامع أخف وزناً بحوالي 1.8 كجم من العجلات القياسية، بالإضافة إلى أغطية مرآة وجناح خلفي من ألياف الكربون.