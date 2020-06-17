كشف بيك أب مازدا الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 03:27 مساء

كشفت مازدا سيارتها BT-50 الجيل الثالث والجديد كلياً، بلغة تصميم مختلفة تماماً عن الجيل السابق.

خارجية مازدا BT-50 حصلت على مصابيح أمامية جديدة والشبك الأمامي الكرومي ، وبشكل عام تبدو المقدمة فريدة من نوعها مقارنة بسيارات البيك أب الأخرى وفقا لوقع «القيادي».

المقصورة الداخلية تأتي بطابع فاخر وأنيق مع شاشة معلومات ترفيهية كبيرة بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي وجلود ناعمة للمقاعد والكونسول الأوسط ولوحة القيادة، البيك أب مزودة بعدد من أحدث أنظمة السلامة.

الجيل الجديد تم تطويره بالتعاون مع ايسوزو، ليشارك الآن نفس المنصة مع موديل دي ماكس بيك أب الجديد، مع تزويدها بمحرك 3.0 لتر تيربو ديزل بقوة 188 حصان وعزم 450 نيوتن.متر، بقدرة على سحب 3500 كيلوجرام وحمل 1000 كيلوجرام بحد أقصى.

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