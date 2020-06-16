سيارات شيفروليه بسعر اقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 12:40 مساء

قررت أوزبكستان طرح نماذج اقتصادية من سيارات شيفروليه، والتي طورتها خصيصا لتكون بسعر أرخص من المعتاد.

وقالت مصادر في شركة UzAuto Motors إن الشركة عملت هذا العام مع مصانع GM في أوزبكستان لتصنيع عدة نماذج من سيارات Spark وNexia وCobalt، التي سيبدأ بيعها قريبا في روسيا وبعض أسواق آسيا، حسب «موتو ون».

ومن أبرز هذه السيارات ستكون Chevrolet Spark التي طورت لتنافس سيارات i20 وسيارات picanto الصغيرة التي تنتجها شركتا هيونداي وكيا، حسب «روسيا اليوم».

وتأتي هذه المركبات بهيكل هاتشباك صغير مزود بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، وفيها العديد من التقنيات الحديثة كأنظمة التحكم الكهربائي بحرارة ووضعية المقاعد، وأنظمة طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وأنظمة المولتيميديا الحديثة التي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس، ويمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا.

وتعمل هذه المركبات بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.25 ليتر وعزم 85 حصانا، ومحركات بنزين بسعة لتر ونصف الليتر وعزم 105 أحصنة، ومزودة بعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، أما أسعارها في روسيا فمن المفترض أن تكون نحو 700 ألف روبل (10 آلاف دولار تقريبا).

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