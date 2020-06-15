بالصور: أول ظهور لنيسان قشقاي

رصدت سيارة نيسان قشقاي 2021 أثناء اختبارها لأول مرة على الطرقات مغطاة بالتمويهات الكثيفة.

لكن نلاحظ أن السيارة ستحصل على الشبك الأمامي V المميز للعلامة، مع خلفية أكثر ديناميكية وسقف مائل، مع توقعات بتحديث أنظمة السلامة والراحة لموديل 2021 وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

في وقت سابق أشارت نيسان تخليها عن محركات الديزل كلياً لصالح محركات بنزين هجينة، بالنسبة لنسخة كهربائية بالكامل فليس الأمر متوقعاً، على الأقل للجيل الحالي، ومن المتوقع تدشين السيارة قبل نهاية العام الجاري.

وللعلم فإن الصانعة اليابانية تطمح لتحديث مجالها بالكامل في الـ 18 شهر القادمة مع تشويقها مؤخراً لعدد من الموديلات الجديدة بجوار قشقاي، مثل فرونتير بيك أب وسيارة Z الرياضية الجيل الجديد.