انخفاض في سعر تويوتا راش

قررت شركة تويوتا إيجيبت تخفيض سعر موديل راش من فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدام بسعر كبير في الأسواق المصرية.

وأعلنت الشركة عن هبوط ثمن طراز راش الشهير بمبلغ 30 ألف جنيه، وذلك خلال شهر يونيو الجاري.

وتقدم تويوتا سيارة راش بنوعين من التجهيزات، وبعد تعديل سعرها باتت الفئة الأولى القياسية بسعر 340 ألف جنيه بدلا من 370 ألف جنيه.

بينما يصل سعر الفئة الثانية والتي تتميز بأنها الأعلى تجهيزاً إلى حوالي 365 ألف جنيه بدلا من 395 ألف جنيه.

وتزود تويوتا سيارة راش بمحرك وقود تقليدي بسعة 1.5 لتر وبقوة 103 أحصنة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات مع نظام دفع خلفي مجهز بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي.

وتملك راش مصابيح أمامية كبيرة، وكذلك شبكة عريضة وهو ما يعطيها مظهراً قوياً، بالإضافة لتصميمها الانسيابي الذي يساعد في ديناميكية الهواء ويزيد من توفير استهلاك الوقود، وذلك بخلاف محركها الاقتصادي أيضا.

ويتميز الهيكل الخلفي لراش بطابع رياضي واضح، وذلك عن طريق مصابيح خلفية مع إطارات معدنية بقياس 17 بوصة.

كما تملك المقصورة الداخلية في راش وسائل ترفيه تتمثل في نظام صوتي من 8 مكبرات صوت ولوحة عدادات وكذلك مخارج USB وAUX، مع نظام تكييف أوتوماتيكي للمقاعد الأمامية والخلفية.

هذا المحتوى من تيربو العرب