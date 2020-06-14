فورد تستدعي مليوني سيارة

عزمت شركة فورد الأميركية الشهيرة في مجال صناعة السيارات على استدعاء أكثر من مليوني سيارة في قارة أميركا الشمالية بسبب عيب تصنيع قد يعرّض حياة عملائها للخطر.

وكشفت فورد عن سبب استدعاء ما يصل إلى 2.15 مليون سيارة في أميركا الشمالية بسبب عيوب وصفتها بالمحتملة تخص أقفال الأبواب، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وحددت فورد 10 طرازات ستقوم باستدعائها وهي: فييستا، فوكاس، فيوجن، إسكيب، سي ماكس، ترانزيت كونيكت، موساتنج، وكذلك إم كيه زد، وإم كيه سي، بالإضافة إلى سيارات خاصة بعلامتها التجارية الفاخرة لينكولن.

وستكون السيارات المستدعاة من كل هذه الطرازات منتجة في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2016.

ووصفت فورد بأن هذا العيب قد يؤدي في بعض السيارات لفتح الباب أثناء سيرها أو قيادتها وهو ما قد يعرّض حياة الركاب أو السائق للخطر.

ومع ذلك، أكدت فورد بشكل قاطع أنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حوادث أو حتى إصابات بسبب هذا العيب.

يذكر أن فورد تمر بظروف صعبة بداية من عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19»، والذي تبعه إيقاف في الإنتاج وهبوط حاد في المبيعات كلف الشركة الأميركية خسائر تزيد على 7 مليارات دولار.