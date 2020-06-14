مرسيدس تطلق «الإصدار الليلي» من «مايباخ»

كشفت الصانعة الألمانية مرسيدس عن إصدار خاص لـ«مايباخ S 650» يحمل اسم الإصدار الليلي، الذي سيقتصر على 15 نسخة.

سيكون سعر «مرسيدس مايباخ S 650 الإصدار الليلي» من 242950 دولارا، مع تصريحها أن السيارة تمثل منافسة مباشرة لبنتلي فلاينج سبير ورولز رويس جوست، وفقا لموقع «القيادي».

وسيتميز الإصدار بلمسات سوداء وكربونية خاصة به، كما سيقتصر على السوق الأمريكية فحسب، مع جلود نابا الفاخرة بألوان داكنة حصرية للداخلية، وشعارات «الإصدار الليلي» على الرفارف الأمامية وفي الداخل.

وتشمل مزايا الإصدار إضاءة محيطية داخلية بـ64 لونا مختلفا وشاشة عرض رأسية ونظاما ضوئيا ذكيا «LED» ونظاما صوتيا فاخرا ثلاثي الأبعاد وعددا واسعا من أحدث أنظمة مساعدة السائق، ونظام تعليق هوائيا.

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فإن الإصدار الليلي سيحصل على محرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر، بقوة 630 حصانا، وعزم 1000 نيوتن.متر، وتسارع إلى 96 كم\س في 4.6 ثانية.