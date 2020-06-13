114 ألف يورو للحصول على أيقونة «بورش» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 03:33 مساء

كشفت بورش عن سيارتها «كايين GTS» الجديدة بالتحديثات الجديدة للموديل.

ويأتي أبرز تحديث للموديل هي تخليه عن محرك V6 تيربو مزدوج 3.6 لتر السابق لصالح محرك V8 تيربو مزدوج 4.0 لتر، ومن النادر حاليا أن نرى انتقال الموديلات لمحركات أكبر حجما في عصر تخفيض الأحجام والانبعاثات.

المحرك الجديد تصل قوته إلى 460 حصانا مع عزم 620 نيوتن.متر، وهو تحسن 20 حصانا و20 نيوتن.متر عن الموديل السابق، بتسارع إلى 100 كم\س في 4.5 ثانية وسرعة قصوى 270 كم\س وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

تم تزويد بورش كايين GTS الجديدة على نظام تعليق رياضي محدث مع انخفاض ارتفاعها بـ0.8 إنش، مع لمسات سوداء خارجية ونظام عادم رياضي وجنوط 21 إنش جديدة. ومكابح سيراميكية كربونية عالية الأداء بشكل اختياري.

المقصورة الداخلية مكسوة بجلود الكانتارا الفاخرة على الكونسول الأوسط وألواح الأبواب والسقف، مع زخرفات ألمنيوم ومقاعد رياضية وشعارات GTS في مختلف أنحاء الداخلية.

تبدأ أسعار «بورش كايين GTS» من 114086 يورو، ولكن ستختلف الأسعار بصورة ملحوظة بين الأسواق.

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