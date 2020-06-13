6 خطوات للنجاة من انفجار الإطار أثناء القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 02:23 مساء

يعد انفجار إطار السيارة أثناء سيرها سببا لعدد كبير من الحوادث حول العالم، خصوصا إن كانت المركبة تنطلق بسرعات عالية.
واعتادت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أن تعطي نصائح ثمينة لقائدي السيارات للحفاظ على سلامتهم والتغلب على الكثير من المشكلات التي تواجههم.

واختارت إدارة المرور هذه المرة أن تعطي مجموعة من الإرشادات في حالة تعرض قائد السيارة لانفجار الإطار أثناء القيادة.
وتتلخص النصائح في ست نقاط في حالة تنفيذها بالشكل الصحيح يمكن لقائد المركبة السيطرة عليها وتجنب وقوع أي حادث.

القبض على عجلة القيادة بإحكام
بعد انفجار إطار السيارة تبدأ في الخروج عن مسارها، ولذلك فإن التمسك بعجلة القيادة جيدا أولى خطوات السيطرة على الموقف.

لا تضغط على المكابح
الضغط على المكابح سيجعل السيارة تفقد توازنها بشكل أكبر وقد تنقلب في بعض الأحيان، ولذلك تذكر جيدا عدم الضغط على دواسة المكابح.

ارفع قدمك عن دواسة الوقود
تحتاج في هذه اللحظة إلى تخفيف من سرعة السيارة برفع قدمك من على دواسة الوقود والنظر أمامك بحذر.

تأكد من خلو الطريق إلى يمينك
معروف أن أقصى يمين الطريق هو النقطة الأكثر أمانا في حالة إيقاف السيارة، بالإضافة إلى أن يسار الطريق مخصص دائما للسرعات العالية، ولذلك عليك أن تنتقل بهدوء إلى أقصى اليمين.

توقف في مكان آمن
بعد التحرك بهدوء تجاه يمين الطريق اختر نقطة مناسبة وآمنة للتوقف مع انخفاض سرعة السيارة.

تشغيل إشارة الطوارئ
تشغيل إشارة الطوارئ أو الانتظار مهمة للغاية لتنبه السيارات التي تأتي من بعيد أن مركبتك بها عطل وتتوقف في هذه النقطة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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