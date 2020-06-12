تعرف إلى تحديثات «هيونداي أزيرا» الجديدة

أطلقت الصانعة الكورية «هيونداي» الجيل الجديد من «أزيرا» المحدثة في السوق الخليجية.

حصلت «هيونداي أزيرا 2021» على تحديثات منتصف عمر جعلتها تبدو كأنها جيل جديد تماما من السيارة. وتعتمد «هيونداي» أسلوب تصميم رياضي مع داخلية فاخرة وتقنيات عالية تنافس السيارات العائلية منخفضة التكلفة من فئتها وفقا لموقع «القيادي».

وقال رئيس هيونداي أفريقيا والشرق الأوسط Bang Sun Jeong: «نحن متحمسون لاقتراب موعد طرح هيونداي أزيرا المحدثة، التي ستكون إضافة ممتازة لمجموعتنا في المنطقة. لطالما كانت هيونداي ملتزمة بتقديم سيارات اعتمادية لعملائها، ومع أزيرا الجديدة سنؤكد هذا الالتزام من جديد، ولذا نتطلع إلى إطلاقها بشكل حصري قريبا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».

وتأتي «هيونداي أزيرا 2021» بمحرك V6 سعة 3.3 لتر ينتج 293 حصانًا يرتبط بناقل حركة من 6 سرعات، ونظام دفع العجلات الأمامية، وستتوافر السيارة خلال أسابيع لدى موزعي «هيونداي» في دول مجلس التعاون.