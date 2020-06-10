تعرف إلى جديد جيب كومباس 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 03:02 مساء

قامت جيب بإزاحة الستار عن سيارتها كومباس 2021 الجديدة في أوروبا، حيث حصلت على تغييرات وتعديلات في التصميم مع المحركات، وستكشف كذلك عن إصدار هجين بالقابس من السيارة.

ستعتمد جيب كومباس 2021 على محرك توربو بأربعة أسطوانات سعة 1.3 لتر، يقدم كفاءة استهلاك وقود أفضل بنسبة 30% مقارنة بالطراز السابق، ويولد قوة 130 حصانا، ويتوافر إما بنظام دفع أمامي أو كلي، كما ستأتي السيارة بخمسة إصدارات وهي: Sport وLongitude وMighty Eagle وLimited وS، في حين أن إصدار S يحصل على محرك أقوى يولد 150 حصانا، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

كما سيكون عليك الاختيار بين ناقل الحركة اليدوي بست سرعات أو الأوتوماتيكي مزدوج القابض، بشرط أن تحصل على محرك يعمل بالبنزين، في حين تتوافر السيارة بنسخة ديزل تحصل على قوتها من محرك 1.6 لتر يولد قوة 120 حصانا و320 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتوافر بناقل حركة يدوي بست سرعات ونظام دفع أمامي فقط، في حين سيتم الكشف عن النسخة الهجينة بالقابس في النصف الثاني من هذا العام، وستحتوي على محرك بنزين 1.3 لتر مع محرك كهربائي لتحصل على قوة إجمالية إما 190 أو 240 حصانا، وستتوافر بنظام دفع كلي فقط.

داخلية كومباس الجديدة حصلت على نظام Uconnect الترفيهي الخاص بصانعة السيارات، الذي يضيف مجموعة من الخدمات مثل My Car وMy Remote، التي تسمح بالمراقبة عن بعد وقفل أو إلغاء قفل السيارة، كما تحصل على أنظمة مساعدة السائق.

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