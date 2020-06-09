أسباب ضعف مكابح السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 12:00 مساء

تعد المكابح جزءًا أساسيًّا وأهم أنظمة الأمان في السيارة، ولكن هناك بعض العوامل التي تؤثر على سلامة المكابح وقوتها وهو الأمر الذي يؤدي إلى تراجع كفاءتها، ويعرِّض المركبة وقائدها لأخطار الحوادث.

ونستعرض فيما يلي الأسباب التي تؤدي إلى ضعف مكابح السيارة، وأهم التحذيرات حتى لا تقلل من فعاليتها:

- لا تضغط على المكابح بقوة دون سبب لأن ذلك يؤدي إلى تآكلها شيئًا فشيئًا.
- لا تهمل الصيانة الدورية للمكابح حتى لا تصل لمرحلة تجعلها لا تعمل بالشكل المطلوب.
- تجنب غمر المكابح بالمياه، خاصة وهي ساخنة، وحاول تجنب المناطق التي بها مياه قدر الإمكان.
- احذر من استخدام السيارة مع نقص مستوى زيت المكابح.
- لا تحمل السيارة بأوزان ثقيلة تعيق من عمل المكابح في حالة الحاجة إليها.
- لا تستخدم قطع غيار غير أصلية لأنها لن تقوم بنفس دور قطع غيار المكابح الأصلية.
- لا تغفل صيانة حساسات المكابح، فإهمالها قد يتسبب في نقص كفاءتها.
وبشكل عام، فالسيارة تحتاج إلى صيانة دورية حتى تعمل بكفاءتها المثالية ودون حدوث مشاكل تؤدي إلى الأعطال، التي قد تحدث بسبب الإهمال.
هذا المحتوى من «تيربو العرب»

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