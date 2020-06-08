نصائح هامة للحفاظ على مياه الريدياتير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 03:21 مساء

يعتبر مبرد المحرك أو ما يطلق عليه الردياتير، هو أحد أهم أجزاء السيارة وهو أساس الحفاظ على سلامة السيارة والعمل على خفض درجة حرارتها وبالأخص درجة حرارة المحرك.

ويتكون الردياتير من صندوق معدني كبير يمر بداخله أنابيب صغيرة ورفيعة مصنوعة من النحاس أو الألومنيوم وبها تسير المياه التي تعمل على تخفيض درجة حرارة المحرك.

ويلاحظ البعض نقص مياه الريدياتير وهو ما قد يعرض سيارته لخطر زيادة درجة حرارتها هي والمحرك ويعرضها للخطر هي والركاب بداخلها.

وفيما يلي 6 خطوات تحميك من نقص مياه الريدياتير:
- اطمأن لعدم وجود أي ثقوب داخلية تساهم في هروب المياه من أنابيب الردياتير.
- لا تستخدم المكيف إلا في وقت الحاجة خاصة وأن عمله لفترات طويلة قد يؤدي إلى استهلاك مياه الردياتير وقد يتسبب في نقصانها.
- التأكد من أن مروحة التبريد الموجودة في مقدمة السيارة تعمل بكفاءة وفاعلية خاصة وأن تعطلها يؤدي إلى تبخر المياه.
- يجب صيانة الردياتير بشكل دوري لأنه يفقد كفاءته مع اقتراب نهاية عمره الافتراضي ولذلك يجب تغييره بحسب ما يرى مركز الصيانة.
- لابد من إحكام غلق غطاء الردياتير بشكل جيد خاصة وأن في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك قد تتبخر المياه.
- احرص على عدم وجود هواء داخل نظام تبريد الردياتير لأن ذلك قد يتسبب في نقص المياه.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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