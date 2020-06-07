تعرف على جديد تويوتا فورتشنر 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 12:03 مساء

قامت تويوتا بالكشف عن فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر مع مزيد من التقنيات والتحسينات في التصميم.

جاءت أهم التغييرات في التصميم الخارجي بتحديث المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية بتقنية LED مع تحسين الصدام الأمامي والخلفي. في الداخل زادت تويوتا حجم شاشة اللمس إلى 8 إنشات وقدمت دعما للهواتف الذكية بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وستأتي تويوتا فورتشنر 2021 بمحركات محسنة يمكنها تقليل استهلاك الوقود بما يصل لـ 17%، وقد كشفت الشركة عن بيانات محركات الديزل المحدثة والتي تشمل محرك 2.8 لتر تيربو ينتج 201 حصان وعزم 500 نيوتن-متر، ومحرك 2.4 لتر ينتج 148 حصانا و400 نيوتن-متر.

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