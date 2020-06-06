تعرف إلى جديد «تويوتا هايلكس 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 03:07 مساء

كشفت العملاقة اليابانية عن «تويوتا هايلكس 2021» بالتحديثات الجديدة لأسواق أستراليا وتايلاند بتحديثات خارجية وداخلية وميكانيكية، وذلك قبل وصولها للأسواق العالمية.

أهم التغييرات التي حظيت بها «تويوتا هايلكس 2021» هي الواجهة الأمامية المستوحاة من راف فور بشبك جديد كبير بحواف سوداء أو فضية، كما أن المصابيح الأمامية جديدة بإضاءة مختلفة والمصابيح النهارية LED، مع المحافظة على شكلها المألوف في الخلف مع تحديث يقتصر على المصابيح الخلفية وذلك لتزويد البيك أب بمظهر عصري.

في المقصورة الداخلية نشاهد تغييرات محدودة يتضمنها شاشة معلومات ترفيهية جديدة مدعومة بأزرار مع توفير آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما عدادات القياسات أصبحت شاشتها رقمية.

المواصفات الميكانيكية لـ«تويوتا هايلكس 2021» ستأتي بمحرك تيربو ديزل 2.8 لتر بقوة 201 حصان وعزم 500 نيوتن متر بالناقل الأوتوماتيكي و420 نيوتن متر بالناقل اليدوي، كما يتوافر محركان آخران تيربو ديزل 2.4 لتر 4 سلندر قوته الحالية 147 حصانا وعزم 400 نيوتن متر أو بترول 2.7 لتر 4 سلندرات قوته الحالية 164 حصانا وعزمه 245 نيوتن متر، ولا نعرف إذا ستزيد قوتهما أم لا.

كما قامت «تويوتا» بتحديث نظام التعليق لكي تزيد الراحة أثناء الركوب دون التضحية بأداء هايلكس على الطرق الوعرة، علما بأن أقصى قدرة سحب لموديل 4×4 بالناقل الأوتوماتيكي 3.500 كجم وبموديل 4×2 بالناقل اليدوي 2.800 كجم.

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