صور نيسان أرمادا 2021 أثناء اختبارها

تم رصد نيسان أرمادا بالتحديثات الجديدة أثناء اختبارها، حيث ظهرت لقطات تجسسية للسيارة لأول مرة.

من المرجح أن تحصل المقدمة على مصابيح أمامية محدثة مطابقة مع التصميم الموجود في باترول، في حين لا يمكننا تمييز تصميم المصد الجديد، وفي الخلف، يُخفي التمويه تصميمات المصابيح الخلفية الجديدة والمصد المعدل وذلك وفقا لموقع «القيادي».

في المقصورة الداخلية قد تكون هناك بعض التغييرات التي تم إجراؤها على النظام الترفيهي، وقد تحصل على شاشة نظام ترفيهي مقاس 8 بوصات أو 9 بوصات المتوفرة في تيتان 2020 المعاد تصميمها والتي تشترك في أسسها مع أرمادا.

من المتوقع أن تعتمد نيسان أرمادا على محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 390 حصان المستخدم في أرمادا الحالية لكن مع تحديثات مثل التي أدخلتها نيسان على محرك تيتان 2020، مما يزيد قوة السيارة بمقدار 10 حصان، وسيتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات.