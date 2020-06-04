السيارات الأكثر مبيعا في أوروبا هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 04:30 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشف موقع «Avtostat» عن قائمة بالسيارات التي حققت أكبر شهرة وأعلى نسب مبيعات في البلدان الأوروبية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

وتصدر القائمة التي نشرها الموقع سيارات «Golf» الشهيرة من «فولكس فاغن»، حيث أشارت الأرقام إلى أن مبيعاتها في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 وصلت إلى 97 ألفا و777 سيارة، وفق «روسيا اليوم».

وبالرغم من هذه المبيعات الممتازة إلا أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الفائت شهدت مبيع عدد أكبر من هذه السيارات في أوروبا، بنسبة 39.8% مقارنة بنفس الفترة من هذا العام.

أما المرتبة الثانية في تصنيف أكثر السيارات مبيعا في أوروبا لهذا العام فاحتلتها مركبات «Renault Clio»، والتي بيع منها في أول أربعة أشهر من 2020 في أوروبا نحو 78951 سيارة، وتلتها في المرتبة الثالثة «Volkswagen Polo» التي بيع منها في نفس الفترة 77516 سيارة.

كما ضمت قائمة أكثر عشر سيارات مبيعا في أوروبا لهذا العام مركبات «Volkswagen Tiguan»، التي بيع منها 72178 سيارة، ومركبات «Skoda Octavia» بمبيعات وصلت إلى 68977 سيارة، و«Ford Focus» التي بيع منها 65661 سيارة في الفترة المذكورة، وكذلك «Peugeot 208» التي بيع منها 58168 قطعة.
 

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