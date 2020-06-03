نسخة رياضية من أكيورا

كشفت أكيورا عن سيارتها TLX بتصميم جديد وأنيق، حيث حصلت على شبك أمامي بتصميم ماسي محاطة بمصابيح ليد امامية، وفي الخلف، تحصل على مصدات خلفية بارزة وسقف متدفق، وعوادم مزدوجة ومشتت هواء خلفي مدمج، ومصابيح خلفية نحيلة.

وإذا كنت تبحث عن سيارة أكثر رياضية فيمكنك الحصول على TLX A-Spec مع لمسات سوداء لامعة وجنوط ألومنيوم قياس 19 بوصة وطلاء Shark Grey، في حين أن TLX Type S تمتلك شبك فريد ومنافذ هواء أكبر ونظام عادم رباعي رياضي وجنوط 20 بوصة وذلم وفقا لموقع "متوراتي".

في المقصورة الداخلية توجد عجلة قيادة جديدة ونظام ترفيهي بشاشة واحدة قريبة من لوحة العدادات، وأسفل غطاء المحرك، تتوفر السيارة بمحرك تيربو 2.0 لتر بقوة 272 حصان و379 نيوتن.متر من عزم الدوران، أي بزيادة قدرها 66 حصان و133 نيوتن.متر عن الموديل السابق، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات، وتتوفر قياسياً مع نظام دفع أمامي مع توفر نظام الدفع الكلي بشكل اختياري.

ستأتي أكيورا TLX Type S خلال العام القادم بمحرك V6 سعة 3.0 لتر ونظام دفع كلي متطور، في حين ستصل أكيورا TLX 2021 إلى الوكلاء هذا الخريف بسعر يبدأ من 30,000 دولار.