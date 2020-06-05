تعرف على شكل هيونداي سنتافي 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 09:13 صباحا

تقترب هيونداي من الكشف عن سيارتها سنتافي بتحديثات كبيرة، حتى ذلك الوقت بإمكاننا مشاهدة تصميم توقعي من قبل AtchaCars في محاولة لمعرفة ما تخفيه هيونداي .

يكشف التصميم التخيلي على واجهة أمامية بتصميم فريد إلى حد ما مع مصابيح ليد على شكل حرف T، في حين أن الموديل الحالي يحتوي على مصابيح أمامية مزدوجة الطبقة، كما لوحظ في الصورة التشويقية حصول السيارة على شبك أمامي أكبر، وتُظهر المقارنات كيف سيتغير تصميم الواجهة الأمامية في سنتافي 2021 بجانب شقيقتها كيا سورينتو وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستحصل السيارة على بعض التغييرات في الخلف مع الأخذ في الاعتبار أن سنتافي ستحصل على قاعدة عجلات جديدة، وهذا يعني أيضاً أنها ستحصل على تعديلات رئيسية للمقصورة الداخلية، مع المزيد من التقنيات أكثر من أي وقت مضى، وأسفل غطاء المحرك، أكدت هيونداي بالفعل أنها ستتوفر بمحركات هجينة وهجينة بالقابس.

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