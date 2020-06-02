تعرف على مميزات بي إم دبليو الهجينة الجديدة

قامت الصانعة اليابانية بالكشف عن بي إم دبليو بفئة هجينة لسيارة الـ SUV الصغيرة X2.

وتطمح بي إم دبليو لتدشين X2 xDrive25e بواجهة أمامية محسنة تظهر هويتها مع إطار تزييني باللون الفضي حول السيارة إضافة لبعض اللمسات الداخلية لتمييزها، ومع إضافة حزمة بطاريات 10 كيلووات-ساعة فقد انخفضت سعة صندوق الأمتعة قليلاً، ولكن ما تزال X2 xDrive25e قادرة على نقل 1,290 لتر من الأمتعة وفقا لموقع «متوراتي».

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فإن بي إم دبليو X2 xDrive25e على محركات هجينة تشمل محرك بنزين 1.5 لتر 3 سلندر ينتج 123 حصانا، ومحرك كهربائي ينتج 94 حصانًا، وبينما بدفع محرك الوقود المحور الأمامي يوفر المحرك الكهربائي العزم للمحور الخلفي. ويمكن لـX2 xDrive25e تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 6.8 ثانية وتصل سرعتها القصوى لـ 195 كم/س، و قدرة السيارة على قطع ما يصل لـ57 كيلومتر بالطاقة الكهربائية مع إمكانية شحنها بالمقبس المنزلي خلال 5 ساعات، أو في 3.2 ساعة من خلال شاحن بي إم دبليو i Wallbox.