تعرف على مميزات بي إم دبليو الهجينة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 03:08 مساء

قامت الصانعة اليابانية بالكشف عن بي إم دبليو بفئة هجينة لسيارة الـ SUV الصغيرة X2.

وتطمح بي إم دبليو لتدشين X2 xDrive25e بواجهة أمامية محسنة تظهر هويتها مع إطار تزييني باللون الفضي حول السيارة إضافة لبعض اللمسات الداخلية لتمييزها، ومع إضافة حزمة بطاريات 10 كيلووات-ساعة فقد انخفضت سعة صندوق الأمتعة قليلاً، ولكن ما تزال X2 xDrive25e قادرة على نقل 1,290 لتر من الأمتعة وفقا لموقع «متوراتي».

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فإن بي إم دبليو X2 xDrive25e على محركات هجينة تشمل محرك بنزين 1.5 لتر 3 سلندر ينتج 123 حصانا، ومحرك كهربائي ينتج 94 حصانًا، وبينما بدفع محرك الوقود المحور الأمامي يوفر المحرك الكهربائي العزم للمحور الخلفي. ويمكن لـX2 xDrive25e تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 6.8 ثانية وتصل سرعتها القصوى لـ 195 كم/س، و قدرة السيارة على قطع ما يصل لـ57 كيلومتر بالطاقة الكهربائية مع إمكانية شحنها بالمقبس المنزلي خلال 5 ساعات، أو في 3.2 ساعة من خلال شاحن بي إم دبليو i Wallbox.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» في واشنطن
دولى
الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
الصينيون في كندا عرضة لإساءات عنصرية متزايدة
منوعات
المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة
ليبيا
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير «كورونا» على المسنين المصابين بـ«السكري»