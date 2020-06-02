الخريف موعد إصدار الفئة الجدية من «مرسيدس S»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 12:00 مساء

كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية الرائدة في صناعة السياراة الفارهة عن طرحها للجيل الجديد من فئة S الفارهة في الأسواق العالمية خلال فصل الخريف المقبل.

وذكرت مرسيدس بأن جيلها الجديد من سيارتها الفارهة يتمتع بتصميم أنيق ومحدث مع شبكة جانبية جذابة بالإضافة لمعايير جديدة أفضل تخص أنظمة المساعدة وأنظمة الدفع أيضا.

ويتوقع الخبراء بأن تعتمد مرسيدس S على محرك كهربائي مساعد بشكل أكبر من الماضي في عملية الدفع مثل تقنية 48 فولت، بالإضافة إلى نظام هجين يمكنه السير بالمركبة لمسافة 60 كم بشكل مستقبل عن محرك الوقود التقليدي.

وتأمل شركة مرسيدس في أن يحقق الجيل الجديد من موديل S نجاحا واسعاً خاصة وأن الشركة الألمانية وازنت في صناعتها لترضي عشاق السيارات ذات المحركات التقليدية وكذلك المتطلعين لاستخدام الموديلات الهجينة أيضا.
وتعمل مرسيدس بقوة خلال الفترة الأخيرة ولم تتوقف في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سوق السيارات العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والخسائر التاريخية التي كلفها لمختلف الشركات حول العالم.

وتسير مرسيدس في أكثر من اتجاه في نفس الوقت بالعمل على إطلاق سيارات هجينة وكذلك موديلات بمحركات تقليدية تعمل بالوقود بالإضافة إلى سيارات كهربائية كلياً.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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