سيارة اقتصادية جديدة من «فورد»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 12:00 مساء

تختبر «فورد» جيلها الجديد من سيارات Puma التي ستنافس فيها مركبات «كيا» و«هيونداي» الكروس أوفر المتوسطة الحجم، حسب تقارير مواقع متخصصة في عالم السيارات.

وتظهر المقاطع المصورة التي انتشرت لاختبار سيارة Puma الجديدة القدرات العالية لهذه المركبة على التسارع، والثبات الكبير على المنعطفات الحادة حتى مقارنة ببعض سيارات السيدان الرياضية، حسب «روسيا اليوم» نقلا عن «موتو1».

ومن حيث المظهر الخارجي أتت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك متوسط الحجم يشبه تصميمه بعض الشيء تصميم سيارات porsche cayenne الحديثة، مزود بسقف منحن فيه فتحات بانورامية واسعة، وفي مؤخرته جنح هوائي صغير شبيه بذلك الموجود في سيارات fiesta الشبابية التي أطلقتها فورد في العامين الأخيرين.

من الداخل حصلت هذه السيارة على مقصورة تتسع لـ 5 ركاب، وعلى واجهة قيادة مثبت عليها مقود رياضي مميز، وفي منتصفها شاشة كبيرة للتحكم بأنظمة الكاميرات والقيادة وأنظمة الصوت والمولتيميديا.

وجاءت هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر بعزم 198 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظام دفع أمامي، تمنحها جميعا القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في ظرف 6 ثوان فقط.

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