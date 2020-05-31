تعرف إلى جديد سيارة مرسيدس «E-Class»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 12:28 مساء

قامت مرسيدس بإزاحة الستار عن سيارتها المحدثة «E-Class» كوبيه وكابروليه بجميع فئاتها وحتى فئة AMG الرياضية.

حافظت السيارة على تصميمها مع تعديلات بسيطة على الأجزاء الخارجية والداخلية، ولكنها لا تزال في قمة الأناقة والتميز ضمن فئتها، فيما قدمت الصانعة الألمانية بعض التحديثات التقنية، وذلك وفقا لموقع «القيادي»، التي تشمل تحديث نظام MBUX وتوفير خيارين من الشاشات الوسطية، هما قياس 10.25 إنش أو 12.3 إنش، كما أزالت مرسيدس القرص الدوار الخاص بالنظام الترفيهي لصالح تحسين مساحة لوحة اللمس التي تؤدي نفس الغرض. ويأتي التحديث الأبرز بإضافة عجلة القيادة الجديدة من مرسيدس مزودة بمستشعر لاكتشاف قبضة اليد على عجلة القيادة ما يسمح لأنظمة مساعدة السائق بتحسين أدائها.

ستأتي مرسيدس «E-Class» كوبيه وكابروليه بمحركات 6 سلندرات مستقيمة مزودة بالتيربو وبسعة 3.0 لتر لفئات E450 وAMG E53 مع توافر نظام EQ Boost ذي جهد 48 فولتا، يساعد على تحسين الكفاءة وحتى توفير عزم إضافي لوقت قصير. ينتج محرك E450 قوة 360 حصانا يمكن زيادتها بـ21 حصانا بشكل موقت، وتأتي فئة AMG E53 بقوة 429 حصانا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
الخارجية الروسية: الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممرضة حامل تروي محنتها مع وباء «كوفيد-19»