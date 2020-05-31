تعرف إلى جديد سيارة مرسيدس «E-Class»

قامت مرسيدس بإزاحة الستار عن سيارتها المحدثة «E-Class» كوبيه وكابروليه بجميع فئاتها وحتى فئة AMG الرياضية.

حافظت السيارة على تصميمها مع تعديلات بسيطة على الأجزاء الخارجية والداخلية، ولكنها لا تزال في قمة الأناقة والتميز ضمن فئتها، فيما قدمت الصانعة الألمانية بعض التحديثات التقنية، وذلك وفقا لموقع «القيادي»، التي تشمل تحديث نظام MBUX وتوفير خيارين من الشاشات الوسطية، هما قياس 10.25 إنش أو 12.3 إنش، كما أزالت مرسيدس القرص الدوار الخاص بالنظام الترفيهي لصالح تحسين مساحة لوحة اللمس التي تؤدي نفس الغرض. ويأتي التحديث الأبرز بإضافة عجلة القيادة الجديدة من مرسيدس مزودة بمستشعر لاكتشاف قبضة اليد على عجلة القيادة ما يسمح لأنظمة مساعدة السائق بتحسين أدائها.

ستأتي مرسيدس «E-Class» كوبيه وكابروليه بمحركات 6 سلندرات مستقيمة مزودة بالتيربو وبسعة 3.0 لتر لفئات E450 وAMG E53 مع توافر نظام EQ Boost ذي جهد 48 فولتا، يساعد على تحسين الكفاءة وحتى توفير عزم إضافي لوقت قصير. ينتج محرك E450 قوة 360 حصانا يمكن زيادتها بـ21 حصانا بشكل موقت، وتأتي فئة AMG E53 بقوة 429 حصانا.