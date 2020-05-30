بالصور: شاهد جديد «لاند روفر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 03:48 مساء

بدأت «لاند روفر» بإجراء الاختبارات عالية السرعة لسيارتها ديفندر V8 2022 القادمة، التي ستنافس مرسيدس AMG G63.

وسابقًا تم التقاط صور تجسسية لسيارة ديفندر V8 أثناء اختبارها خارج منشأة R&D بالمملكة المتحدة، والآن تم رصد نفس السيارة في ألمانيا، أي أن هذا الموديل الذي يتم اختباره هو الأقوى في تشكيلة ديفندر، وذلك وفقا لموقع «القيادي» وموقع «كار سكوب».

قد تسأل نفسك كيف علمنا أن هذه هي ديفندر V8 وليست الإصدار الأساسي، والإجابة بسيطة، حيث تبدو متطابقة مع النموذج الاختباري الذي تم رصده في وقت سابق، مع نظام عادم مزدوج على كل جانب، وهو تنسيق يُستخدم عادة من قبل جاكوار لاندروفر للموديلات التي تعمل بمحركات V8 فقط.

من المرجح أن تستمد «لاند روفر» ديفندر V8 قوتها من محرك بنزين V8 سعة 5 لترات سوبرتشارجد، والمستخدم في رينج روفر سبورت SVR، حيث يولد قوة 567 حصانا، ولكن من المحتمل أن تقل هذه القوة إلى ما يقرب من 500 حصان في ديفندر V8 الجديدة.

سيتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ZF، سيحول ديفندر V8 إلى منافس شرس لمرسيدس AMG G63 بقوة 577 حصانا، ولكنها أثقل من ديفندر، ولتكون قادرة على التعامل مع قوة 500 حصان، ستحصل السيارة على تعديلات هيكلية بالإضافة إلى نظام تعليق هوائي قياسي.

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