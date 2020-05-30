تصميم تخيلي للجيل القادم من «بي إم دبليو»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 12:03 مساء

تسعى «بي إم دبليو» لإبراز هويتها من خلال الشبك الأمامي الكبير، وعلى الرغم من المعارضة له إلا أن الشركة متمسكة به، وقد حصلت الفئة الخامسة على تحديث جديد بشبك أمامي أكبر حجما، مع ازدياد متوقع لحجم شبك الجيل الرابع الجديد لـX5 عند تدشينها.

وظهرت «بي إم دبليو X5» الجيل القادم بالشكل التوقعي من المصمم الشهير TheSketcheyMonkey على «يوتيوب»، الذي جمع بين شكل الـSUV الرائجة مع تصميم الشبك الأمامي الكبير وتحديثات للمقدمة ولمسات أخرى، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وقد اعتمد المصمم على شكل X5 الحالية التي تم تقديمها منذ أعوام مع تحويله بشكل بطيء للمقدمة وإضافة الشبك الجديد، مع استلهامه لتصميم i4 الاختبارية التي تم تدشينها في بداية مارس، والتي بَدَت قريبة من الشكل الإنتاجي النهائي.

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