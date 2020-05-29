تعرف إلى مميزات «بي إم دبليو X7 2021»

تعتبر «بي إم دبليو X7» الجديدة أول «SUV» بثلاثة صفوف من المقاعد في تاريخ الشركة الألمانية، وعلى الرغم من أننا لن نرى نسخة «X7 M» بترقيات رياضية لها، إلا أن شركة ألبينا المختصة بتعديل سيارات «بي إم دبليو» كشفت اليوم عن موديل «XB7» الجديد.

التصميم الخارجي حصل من الأمام على مصد معاد تصميمه وحروف كلمة «Alpina»، ومداخل هواء أكبر لتوفير تبريد أمثل للمحرك، وفي الخلف، حصلت السيارة على مصد معدل ونظام عادم محسن وجنوط مقاس 21 بوصة محاطة بإطارات «285/45 R21» في الأمام والخلف، كما يمكن للمشترين اختيار جنوط أكبر قياس 23 بوصة بتصميم مميز، وتأتي مع إطارات بيريلي عالية الأداء «285/35 ZR23» من الأمام و«325/30 ZR23» في الخلف، وتعليق هوائي قابل للتعديل في الارتفاع اعتمادا على سرعة السيارة.

وأما بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فتستمد السيارة الجديدة قوتها من محرك بثماني أسطوانات يولد قوة 621 حصانا و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يكفي لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 4 ثوان، بشرط أن تحتوي على جنوطها القياسية مقاس 21 بوصة، وتصل سرعتها القصوى إلى 290 كم/س، كما حققت السيارة زمن ربع ميل مثير للإعجاب قدره 12.6 ثانية، وهي أرقام ليست سيئة لسيارة تزن 2.658 كجم، ويتم توجيه القوة باستخدام نظام «xDrive» القياسي من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي «ZF» بثماني سرعات.

ستتوافر «بي إم دبليو ألبينا XB7 2021» بشكل قياسي بثلاثة صفوف من المقاعد يمكن الاختيار بين ستة وسبعة مقاعد، وستحصل على تجهيزات قياسية مثل أبواب بإغلاق ناعم وفتحة سقف بانورامية ثلاثية الأجزاء وتنجيد من ألكانتارا والجلد، ومصابيح ليد اختيارية مدمجة تجعل سقف السيارة مشابها للسماء الصافية بأكثر من 15.000 نمط مختلف.

ستبدأ أسعار «بي إم دبليو ألبينا XB7» الجديدة في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 141.300 دولار.