سيارة صينية للتغلب على مشكلتي الزحام واستهلاك الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 03:16 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تعاونت شركة Baojun الصينية مع SAIC-GM-Wuling لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة وعصرية، تعالج مشكلتي الازدحام واستهلاك الوقود أثناء التنقل في المدن.

وجاءت سيارات E300 الجديدة من Baojun بهياكل صغيرة يبلغ طولها 2625 سنتم، وعرضها 1647 سنتم، وارتفاعها 1588 سنتم، ما يسهل من حركتها في الشوارع المزدحمة، ويجعل من ركنها في الشوارع الضيقة أمرًا سهلاً، وفق «روسيا اليوم».

وتأتي هذه المركبات بنموذجين مزودين بصف أو صفين من المقاعد المخصصة لراكبين أو 4 ركاب، والمميز في تصميمها هو الواجهات الزجاجية العريضة من جميع جهاتها، التي تمنح الركاب متعة خاصة أثناء التنقل.

كما حصلت على قبضات أبواب مخفية في الهيكل، كما في سيارات تسلا، وزودت بمصابيح تعمل بتقنية LED توفر في استهلاك طاقة البطارية.

وأتت E300 بمحركات كهربائية صديقة للبيئة بعزم 39 و55 حصانًا، وبطاريات ليثيوم متطورة تكفيها لتقطع مسافات تتراوح بين 260 و305 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن تطرح في السوق الصينية وعديد من أسواق العالم قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بأسعار تتراوح ما بين 7000 و7700 دولار فقط.

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