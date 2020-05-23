«رينو» توقف تصنيع هذه السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 04:14 مساء

كشفت العديد من التقارير تغييرات مهمة ستقوم بها شركة «رينو» على العديد من سياراتها.

وبحسب التقرير فإن «رينو» ستقوم بإلغاء سياراتها Scenic وEspace وحتى تاليزمان، التي كانت تعلق الشركة عليها آمالا كبيرة قبل أزمة فيروس «كورونا». أما الآن فسوف تقوم الشركة بعمل تخفيض نفقات على جميع المستويات لمدة ثلاث سنوات بمجموع 2.16 مليار دولار. وأضاف المصدر أن الشركة لم تحدد بعد موعد هذا التغيير، ولكنه أكد أن سيارات الـSUV ستكون محط تركيز الشركة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وتريد «رينو» الحصول على مساعدات من الحكومة الفرنسية بقيمة تصل إلى 5.4 مليار دولار لأجل استعادة نشاطها بعد الأزمة التي مرت بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021
اقتصاد
في مثل هذا اليوم رحلت الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
ثقافة وفن
السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات
ليبيا
بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي
ليبيا
كريستيانو وميسي الخاسران الأكبران.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز «فيفا»؟
رياضة عالمية
جريدة الوسط: «الوطية» تفتح باب الأسئلة حول مصير حرب العاصمة
ليبيا
السوق الموازية: خسائر أسبوعية للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
الصين تعلن عن «نجاح استراتيجي كبير» ضد فيروس «كورونا المستجد»
دولى
العدد 235 - 236 من جريدة «الوسط»: أسئلة ما بعد «الوطية».. واستعدادات الليبيين ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكلف 4 أجهزة أمنية للبحث عن المخطوفة «وصال»
ليبيا
بكين ترفض تصريحات ترامب الأخيرة حول «كورونا المستجد»
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفسير جديد لتضاريس المريخ