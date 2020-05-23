«رينو» توقف تصنيع هذه السيارات

كشفت العديد من التقارير تغييرات مهمة ستقوم بها شركة «رينو» على العديد من سياراتها.

وبحسب التقرير فإن «رينو» ستقوم بإلغاء سياراتها Scenic وEspace وحتى تاليزمان، التي كانت تعلق الشركة عليها آمالا كبيرة قبل أزمة فيروس «كورونا». أما الآن فسوف تقوم الشركة بعمل تخفيض نفقات على جميع المستويات لمدة ثلاث سنوات بمجموع 2.16 مليار دولار. وأضاف المصدر أن الشركة لم تحدد بعد موعد هذا التغيير، ولكنه أكد أن سيارات الـSUV ستكون محط تركيز الشركة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وتريد «رينو» الحصول على مساعدات من الحكومة الفرنسية بقيمة تصل إلى 5.4 مليار دولار لأجل استعادة نشاطها بعد الأزمة التي مرت بها.