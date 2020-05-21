بالفيديو: تحفة جديدة من سيارات «بي إم دبليو» رباعية الدفع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 02:16 مساء
صممت «بي إم دبليو» تحفتها الجديدة Alpina XB7 لتكون سيارة عائلية بامتياز (أرشيفية: الإنترنت)

جذبت «بي إم دبليو» أنظار عشاق السيارات الكبيرة مجددا، وكشفت عن رباعية دفع مميزة تنافس من خلالها مركبات GLS الجديدة من مرسيدس.

وصممت «بي إم دبليو» تحفتها الجديدة Alpina XB7 لتكون سيارة عائلية بامتياز، وزودتها بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة والواسعة المكسوة بأفخم أنواع الجلود، والتي تتسع لـ7 ركاب، وفق «روسيا اليوم».

وحرص مصممو هذه السيارة على منح ركابها أكبر قدر من المتعة والراحة أثناء التنقل، إذ زودوها بسقف بانورامي كبير شفاف من 3 أجزاء متحركة، يمنح من بداخلها شعورا بالراحة وقت السفر، كما يمكن إغلاق هذا السقف من الداخل بغطاء متحرك تسطع منه أضواء على شكل نجوم كما في بعض سيارات رولز رويس الفاخرة.

ولم تخل قمرة هذه المركبة من عناصر الأناقة والتميز والحداثة، إذ حصلت على ناقل للسرعة مغطى بطبقة خاصة من الكريستال، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان تعملان باللمس، واحدة قبالة السائق لعرض لوحة العدادات، وأخرى في منتصفها يمكن من خلالها رؤية محيط السيارة عبر الكاميرات أو التحكم بأنظمة القيادة وأنظمة المولتيميديا والتحقق من الحالة الفنية للسيارة والمحرك والعجلات.

أما من الخارج فجاءت Alpina XB7 بهيكل مميز مزود بفتحات هوائية كبيرة وواجهة أمامية مطلية بالكروم، يمكن أن يركب عليه نوعان من العجلات، عجلات بأقراص 21 إنشا، وعجلات بأقراص رياضية عريضة بمقاس 23 إنشا.

وتحت الغطاء الأمامي لهذه السيارة ، يوجد محرك بـ8 أسطوانات وسعة 4.4 ليتر، قادر على توليد عزم يعادل 621 حصانا.

ورغم وزنها الذي يبلغ 2658 كلغ، إلا أن محركها الجبار قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 96 كلم/سا في أقل من 4 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 290 كلم/سا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي
عربى
في الذكرى السنوية لرحيل مؤسس كرة القدم الحديثة بالنصر.. الخبير ماتيكالو
رياضة محلية
صالح الأبيض | بسمة ليبيا (الحلقة 2)
فيديو
إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
المسماري يعلن «تحريك» القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلومترات ويدعو قوات الوفاق ...
ليبيا
نص إحاطة ويليامز إلى مجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بناء أكبر مصنع لإنتاج لقاح «كورونا» عالميا