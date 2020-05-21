بالفيديو: تحفة جديدة من سيارات «بي إم دبليو» رباعية الدفع

صممت «بي إم دبليو» تحفتها الجديدة Alpina XB7 لتكون سيارة عائلية بامتياز (أرشيفية: الإنترنت)

جذبت «بي إم دبليو» أنظار عشاق السيارات الكبيرة مجددا، وكشفت عن رباعية دفع مميزة تنافس من خلالها مركبات GLS الجديدة من مرسيدس.

وصممت «بي إم دبليو» تحفتها الجديدة Alpina XB7 لتكون سيارة عائلية بامتياز، وزودتها بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة والواسعة المكسوة بأفخم أنواع الجلود، والتي تتسع لـ7 ركاب، وفق «روسيا اليوم».

وحرص مصممو هذه السيارة على منح ركابها أكبر قدر من المتعة والراحة أثناء التنقل، إذ زودوها بسقف بانورامي كبير شفاف من 3 أجزاء متحركة، يمنح من بداخلها شعورا بالراحة وقت السفر، كما يمكن إغلاق هذا السقف من الداخل بغطاء متحرك تسطع منه أضواء على شكل نجوم كما في بعض سيارات رولز رويس الفاخرة.

ولم تخل قمرة هذه المركبة من عناصر الأناقة والتميز والحداثة، إذ حصلت على ناقل للسرعة مغطى بطبقة خاصة من الكريستال، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان تعملان باللمس، واحدة قبالة السائق لعرض لوحة العدادات، وأخرى في منتصفها يمكن من خلالها رؤية محيط السيارة عبر الكاميرات أو التحكم بأنظمة القيادة وأنظمة المولتيميديا والتحقق من الحالة الفنية للسيارة والمحرك والعجلات.

أما من الخارج فجاءت Alpina XB7 بهيكل مميز مزود بفتحات هوائية كبيرة وواجهة أمامية مطلية بالكروم، يمكن أن يركب عليه نوعان من العجلات، عجلات بأقراص 21 إنشا، وعجلات بأقراص رياضية عريضة بمقاس 23 إنشا.

وتحت الغطاء الأمامي لهذه السيارة ، يوجد محرك بـ8 أسطوانات وسعة 4.4 ليتر، قادر على توليد عزم يعادل 621 حصانا.

ورغم وزنها الذي يبلغ 2658 كلغ، إلا أن محركها الجبار قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 96 كلم/سا في أقل من 4 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 290 كلم/سا.