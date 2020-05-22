دراجة كهربائية بسعر خيالي

قدمت علامة دامون (Damon) الصاعدة لصناعة الدراجات النارية، منذ ما يقارب الشهرين، أولى دراجاتها الكهربائية للعالم، حيث جذبت وقتها انتباه وفضول الكثيرين.

ونتيجة لإعجاب الكثير من الناس بالدراجة الكهربائية التي تدعى هايبرسبورت، تم بيع مئات الوحدات منها قبل بدء انتاجها، وعلى إثر ذلك، تقدم الآن الشركة نسختين جديدتين: Arctic Sun و Midnight Sun.

وفي يناير الماضي قدمت دامون دراجتها هايبرسبورت الكهربائية بسعر وصل إلى 40 ألف دولار أميركي، والسبب وراء سعرها هو أن سرعتها القصوى 320 كم/س، كما بإمكانها السير 320 كم بشحنة كهربائية واحد، في حين يمكن شحنها حتى 80% في غضون 20 دقيقة، وهي أرقام مذهلة مقارنةً بالدراجات الكهربائية الأخرى.

وعلى الرغم من سعرها الباهظ، إلا أنه قد تم بيع كافة الوحدات المُنتجة منها، والمثير للاهتمام هنا هو أن دامون قدمت نسخة تدعى HS وهي أقل ثمناً، اذ تأتي بسعر 25 ألف دولار أميركي، إلا أنه لا يزال هناك وحدات غير مباعة منها.

من جانبها أعلنت دامون أنها فتحت باب الحجز من جديد لدراجتها هايبرسبورت بلونين مميزين Arctic Sun وMidnight Sun، وذلك بسعر 40 ألف دولار أميركي؛ حيث تتمتع الدراجتين بلمسات ذهبية من الخارج، أما Arctic Sun، فلونها أبيض، في حين أن Midnight Sun لونها أسود، ولا تختلف النسختان عن النسخة الأصلية من حيث الأداء.

هذا المحتوى من تيربو العرب