صور تجسسية لرانغ روفر 2022

تم رصد سيارة رنغ روفر الجيل القادم بتمويهات مكثفة بالقرب من حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا.

الصور التجسسية تكشف عن أجزاء من المصابيح الأمامية والخلفية LED وأنابيب العادم الرباعية، ما يعني أن هذه هي النسخة الأعلى في المجال بمحرك V8 وذلك وفقا لموقع «متورتي».

أما المقصورة الداخلية فقد حظيت الصور بلمحة سريعة والتي بالكاد يظهر المقود المتعدد الخصائص فيها والباقي مموه، ويبدو أن رنج روفر 2022 ستحافظ على تصميمها العام مع تطويرات هادئة في الشكل الخارجي واستلهام تصميم رنغ روفر فيلار الجديدة.

من المرجح انطلاق السيارة بنسخ هجينة مخففة وهجينة بالقابس بمحركات بترول وديزل 6 و8 سلندرات، بالإضافة إلى نسخة كهربائية بالكامل، وستنطلق رنغ روفر الجديدة في 2021.