تعرف على جديد سيارة هيونداي سانتا كروز

تقترب الصانعة الكورية هيونداي لإطلاق أول بيك أب لها في عام 2021، و منذ فترة ظهرت صورة لجسم سانتا كروز باللون الأبيض على الإنترنت.

وقد انتشرت العديد من التصميمات التوقعية تستند على الصورة المسربة واللقطات التجسسية السابقة، وقد أضاف المصمم إشارات تصميم نموذجية لشركة هيونداي تنتمي إلى أحدث لغة تصميم «Sensuous Sportiness».

ومن المرجح أن التصميم التخيلي قريب جداً من التصميم الواقعي، إلا أننا لسنا متأكدين بنسبة 100% حتى تكشف هيونداي رسمياً عن سانتاكروز، ففي المقدمة، تحصل السيارة على شبكها المألوف ومصابيح أمامية أفقية أنيقة في الأعلى، وتتميز سانتاكروز بمجموعة مصابيح أخرى سفلية مستوحاة من سانتافي وذلك وفقا لموقع «القيادي».

من الجانب تبدو كسيارة بيك أب بأربعة أبواب كلاسيكية مع ختم على شكل مثلث على الأبواب الأمامية وخط حزامي بالتوازي مع الحافة العلوية للصندوق الخلفي، ومصابيح خلفية مستوحاة من أحدث سوناتا.

وسيتم بناء هيونداي سانتاكروز في مصنع مونتغومري بولاية ألاباما بالولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتوفر بخيارين من المحركات، الأول هو 2.4 لتر بقوة 185 حصانا و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، والآخر تيربو 2.0 لتر يولد قوة 235 حصانا و352 نيوتن.متر من عزم الدوران.