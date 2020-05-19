مرسيدس تعيد تشغيل مصانعها

احتفلت شركة مرسيدس بنز الألمانية الرائدة في عالم صناعة السيارات بعودة تشغيل مصانعها مرة أخرى بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

استعدت مرسيدس لاستقبال عمالها بلافتات وضعت على مدخل المصنع للترحيب بهم بجملة مرحبا بعودتكم من جديد.

وحرصت مرسيدي على إظهار إلتزام جميع العمال بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بينهم، وذلك عن طريق ارتداء قفازات وكمامات طبية، وذلك طول فترة عملهم بالمصنع.

وتضررت مرسيدس كحال الكثير من شركات السيارات في العالم بشكل عام وفي ألمانيا بشكل خاص بسبب فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في إيقاف المصانع عن الإنتاج وكذلك تراجع المبيعات بشكل كبير على إثر إغلاق صالات العرض في البلاد.

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