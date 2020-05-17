تعرف إلى سيارة نيسان كيكس الجديدة

قامت نيسان بإزاحة الستار عن سيارتها كيكس اي باور 2020 الجديدة بتحسينات تقنية وتحديثات للتصميم.

التصميم الخارجي يمكن اعتباره فيس ليفت للسوق التايلاندية، ولكن لن يختلف كثيرا عن كيكس العالمية بشبك أمامي كرومي ومصابيح ضباب جديدة ومصابيح خلفية LED على شكل V وعدد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق الجديدة، وذلك وفقا لموقع «الرائج».

أهم ما حصلت عليه السيارة هو مولد طاقة هجين لأول مرة في تاريخ الموديل، وهو فريد من نوعه، ودون الدخول في تفاصيل تقنية كثيرة، يقوم المحرك البترولي 1.2 لتر بإرسال القوة للموتور الكهربائي، والتي يتكفل بنفسه بحركة السيارة دون الحاجة لشحن السيارة بالكهرباء، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 129 حصانا وعزم الدوران 260 نيوتن.متر.

وتم وصل المولد الهجين بناقل حركة أوتوماتيكي CVT مع صرفية وقود ممتازة عند 23.4 كيلومتر لكل لتر.

