تعرف إلى جديد بيكانتو 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 01:21 مساء

قامت الصانعة الكورية كيا بإزاحة الستار عن سيارة بيكانتو 2021 بالتحديثات الجديدة مع انطلاقها في السوق الكورية.

جاءت التحديثات لبيكانتو 2021 من خلال المقدمة المختلفة مع لمسات كروم للشبك الأمامي على هيئة وجه النمر ومصابيح أمامية جديدة ومصابيح نهارية LED، ونرى زخرفات سوداء مصقولة حول الشبك الأمامي بالأسفل، مع تحديثات أخرى بالخلفية وجنوط 14 و16 إنشا جديدة وطلاء أصفر جديد، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

المقصورة الداخلية حصلت على زخرفات برتقالية وشاشة عرض لونية اختيارية 4.2 إنش وشاشة أخرى لمسية 8 إنشات لنظام المعلومات الترفيهية، مع توافر نظام ملاحة في النسخة الأعلى في المجال وإضافة مزايا الاتصال بالإنترنت للتحكم في وظائف السيارة المختلفة مثل غلق وفتح الأبواب ومكيف الهواء وغيرهما عبر تطبيق على الجوال، مع تحديثات هوائية عن بعد للخرائط وميزات البلوتوث والتحكم الصوتي والمزيد.

ميكانيكيا تأتي بيكانتو 2021 بمحركات تشمل 1.0 لتر 3 سلندرات وأخرى 4 سلندرات سعة 1.25 لتر مع محرك 3 سلندرات توربو ثالث، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

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