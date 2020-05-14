بالفيديو: كيا تكشف عن منافسة Camry الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 04:54 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

جذبت شركة كيا أنظار الكثيرين بسيارة Optima الجديدة، والتي أطلق عليها البعض لقب المنافس الأبرز لسيارت Camry الشهيرة من تويوتا.

من ناحية المظهر اختلف النموذج الجديد K5 عن النماذج السابقة من Optima بشكل كلي تقريبا، وحصل على تصميم مميز للواجهات، وعلى غطاء للمحرك مزود بخطوط تزيد من انسيابية الهواء على الهيكل، وفق «روسيا اليوم».

كما أتت هذه السيارة بهيكل انسيابي كبير بطول 4 أمتار و90 سنتيمترا، وعرض 186 سم، وارتفاع 144 سم، زود ممتص الصدمات الأمامي فيها بفتحات هواء كبيرة، وجاءت بمصابيح أمامية على شكل حرف V موضوعة أفقيا، تعمل بشرائط إضاءة من نوع LED، كما أصبحت مصابيحها الخلفية مختلفة كليا عن مصابيح Optima التي طرحت العام الفائت، واتصلت مع بعضها بشريط مضيء أحمر يمتد على طول صندوق الأمتعة الخلفي.

ولم تخل مقصورة هذه السيارة من معالم الفخامة والأناقة أيضا، إذ تزينت بالجلد وعناصر من الخشب الطبيعي، وحصلت على واجهة قيادة مميزة فيها لوحة عدادات رقمية مميزة بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس بمقاس 1.25 بوصة.

وأتت هذه السيارة بعدة نماذج، نموذج مزود بمحرك MPI بسعة لترين وعزم 152 حصانا، ونموذج مزود بمحرك GDI بسعة 2.5 ليتر وعزم 194 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 و8 مراحل.

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