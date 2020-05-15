سبب وجود صوت غريب بناقل الحركة في سيارتك

يعد ناقل الحركة في السيارة من الأجزاء الرئيسية التي يتوقف عليها عمل السيارة بشكل جيد، وفي حالة إصابته بأي نوع من أنواع الأعطال فإن السيارة لن تعمل.

ومن الضروري أن تعلم أن صدور صوت طقطقة الصادر من ناقل الحركة أي صوت غريب، خصوصا عندما تكون السيارة على وضع N أي في حالة Neutral أمر غير طبيعي على الإطلاق ويثير الشك، وفي هذه الحالة ربما يكون هذا الأمر غير مقلق، ويمكن التغلب عليه من خلال التوجه إلى أقرب مركز لصيانة السيارات، حتى يتم القيام بتغيير الزيت الخاص بناقل الحركة، ومن الأفضل في هذه الحالة أيضا أن يتم تغيير الفلتر الخاص به.

وهناك حالات أخرى قد يصدر عنها أصوات طقطقة من ناقل الحركة نرصد إليك بعضها، لتتمكن من حل المشكلة دون الإضرار بسيارتك، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

تدني مستوى الزيت الخاص بناقل الحركة:

- من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصدار أصوات طقطقة صادرة من ناقل الحركة في السيارة هو تدني مستوى الزيت الخاص بناقل الحركة، ففي هذه الحالة قد تسمع أصوات طقطقة في علبة الغيارات الخاص به، وينصح في هذه الحالة بسرعة التوجه إلى أقرب مركز لصيانة السيارات حتى يتم الكشف عن مستوى الزيت الخاص بناقل الحركة في السيارة والقيام بتغييره إذا لزم الأمر ذلك، وبالتالي ستتخلص من هذه الأصوات بشكل سريع.

زيت ناقل الحركة يحتوي على شوائب:

- عادة ما يؤدي الزيت المتسخ بناقل الحركة بالسيارة إلى صدور أصوات طقطقة صادرة من علبة التروس بالسيارة، فإذا تأكدت من هذا الأمر فلا تتردد في تغيير زيت ناقل الحركة لأنه يمكن أن يتسبب في صدور أصوات هكذا.