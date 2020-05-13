نظف ريدياتير السيارة بنفسك بهذه الطريقة

يعد الردياتير من الأجزاء الرئيسية في السيارة المسؤول عن تخفيض درجة حرارة المحرك، وهو ما يساعد على أداء المحرك بصورة جيدة وعدم تعرضه للأعطال.

وينصح خبراء السيارات بتنظيف الردياتير كل 6 شهور أو 20.000 كم، حتى يتم المحافظة على الردياتير من الأعطال والمشاكل، وذلك وفقا لموقع «الرائج».

لذلك نقدم لكم اليوم طرقا بسيطة لتنظيف وغسل ردياتير السيارة بنفسك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

- قم بتحضير الأدوات اللازمة لتنظيف الردياتير وهي: مياه مقطرة وسائل لتنظيف الردياتير، بالإضافة إلى أنبوب ومصدر للمياه الجارية، والقفازات المضادة للحرارة، وقطعة قماش أو منشفة لامتصاص المياه.

- تأكد من غلق محرك السيارة، وأن يكون باردا تماما قبل البدء في عملية التنظيف.

- قم بفك الصمام الخاص بتصريف السائل في الردياتير، وتأكد من تصريف لتر من السائل كحد أدنى.

- أعد تركيب صمام تصريف الردياتير، وقم بوضع منظف الردياتير وينصح باستعمال كل المحتوى الموجود في العبوة الخاصة بسائل التنظيف.

- قم بغلق غطاء الردياتير مرة أخرى، ثم قم بإعادة تشغيل محرك السيارة لمدة 10 دقائق، ثم قم بغلق المحرك وانتظر قليلا إلى أن يبرد المحرك مرة ثانية.

- انزع غطاء الردياتير لكن انتبه لارتفاع درجة حرارة السائل داخل الردياتير، ثم فك صمام الردياتير وصرف السائل الذي بداخله.

- ثم ضع خرطوما أو أنبوبا في الردياتير يحتوي مياها جارية لمدة خمس دقائق على الأقل حتى يتم تصريف الأوساخ والشوائب المتراكمة به.

- ثم قم بتركيب صمام التصريف مرة ثانية في السيارة، ثم يتم وضع الماء المقطر في الردياتير، ثم بعد ذلك يتم إضافة السائل المخصص للردياتير بها.

- بعد الانتهاء من إضافة سائل الردياتير، تأكد من غلقه بإحكام وعدم وجود تسرب السوائل منه، ثم قم بتشغيل المحرك مرة أخرى.